Aniversário de Olinda Sede do Homem da Meia-Noite será aberta para visitação no aniversário de Olinda, nesta quarta (12) Espaço, que costuma ficar fechado após o Carnaval, reabrindo apenas em outubro, funcionará no aniversário da cidade histórica das 9h às 16h

Olinda completará 490 anos nesta quarta-feira (12). E para celebrar a data, o Homem da Meia-Noite, principal calunga da cidade, abrirá a sua sede para visitação gratuita do público.

O espaço, que costuma ficar fechado após o Carnaval, reabrindo apenas em outubro, funcionará no aniversário da cidade histórica das 9h às 16h.





O evento será uma oportunidade de conhecer de perto a casa do Homem da Meia-Noite e registrar fotos ao lado do ícone do Carnaval de Pernambuco.

O evento é gratuito e promete ser um momento especial para celebrar a cultura, a identidade e o amor por Olinda e pelo frevo no dia do aniversário da cidade.



Serviço:

Casa do Homem da Meia-Noite aberta à visitação

Data: 12 de março de 2025

Horário: Das 9h às 16h

Local: Sede do Homem da Meia-Noite – Estrada do Bonsucesso 132, Olinda-PE

Entrada gratuita



