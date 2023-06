A- A+

ATAQUE Homem de 18 anos é preso em Gravatá por participar de ataque em colégio do Paraná Crime aconteceu no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu, nesta quarta-feira (21), um homem de 18 anos acusado de participar do ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná, que ocasionou a morte dos estudantes e namorados Karoline Verri Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16. O criminoso foi detido em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a prisão foi solicitada pela Polícia Civil do Paraná, que havia pedido auxílio na localização do indivíduo a agentes da segurança pernambucana.

“O suspeito tem dezoito anos e foi preso no município de Gravatá por mandado de prisão expedido pela vara do município de Cambé, no Paraná, por participação no duplo homicídio ocorrido na escola daquela cidade na última segunda-feira. Na data de ontem, a Polícia Civil do Paraná solicitou o apoio da Polícia Civil de Pernambuco na localização do indivíduo e na data de hoje cumprimos os mandados de prisão e buscas”, trouxe a SDS em nota.

A Secretaria também informou que, neste momento, “não serão repassadas maiores informações porque as investigações ainda estão em andamento na Polícia Civil do Paraná”.

Outras prisões

Outros dois homens, ambos de 21 anos, também foram presos por envolvimento no ataque ao colégio.



O primeiro, que atirou na cabeça do casal de namorados, chegou a ser preso pela Polícia Militar do Paraná e foi encontrado morto na cela em que estava, na Casa de Custódia de Londrina (CCL).

O segundo homem foi preso na noite da última segunda-feira (19), data do duplo assassinato. Segundo a Polícia Civil, ele é acusado de "ajudar a organizar o episódio" que matou o casal de estudantes.

