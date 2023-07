Homem de 19 anos é morto durante jogo de futebol em Jaboatão; outro foi baleado e socorrido

A- A+

Um homem de 19 anos foi assassinado e outro de 46 anos foi baleado durante um jogo de futebol em um campo no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, no domingo (23).

De acordo com a Polícia Civil, as duas vítimas estavam no campo, que fica próximo à Estrada de Curcurana, quando foram atingidas por disparos de arma de fogo.

O homem de 19 anos morreu ainda no local e o outro chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar cujo nome não foi informado pela polícia. As primeiras informações são de que o criminoso teria disparado ao menos 20 vezes.

"As investigações seguem até o esclarecimento do crime", disse a Polícia Civil, que registrou o caso como homicídio consumado e tentativa de homicídio pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul.

A Polícia Militar disse que realizou rondas no local após o efetivo avistar o suspeito fugindo para uma área de mangue do lado oposto ao campo, na comunidade Gurugi.

"Foram realizadas várias rondas, inclusive com apoio do Batalhão de Radiopatrulha, mas o agressor não foi localizado", disse a PM.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A polícia segue em busca do assassino.

"Quanto à segurança em Barra de Jangada, ela é feita por guarnições táticas, pelo Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) e Motopatrulhamento, que realizam rondas e abordagens na localidade. Além disso, operações específicas suplementam o policiamento ordinário da localidade", acrescentou a Polícia Militar.

