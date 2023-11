A- A+

Um homem foi preso em flagrante após agredir a mãe e ameaçar matar uma mulher de 56 anos e a filha dela, uma adolescente de 15, na cidade de Lajedo, no Agreste do Estado.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a prisão ocorreu nessa terça-feira (28). O suspeito, de 20 anos, também descumpriu uma medida protetiva de urgência.

A corporação também informou que, no último domingo (26), uma mulher de 48 anos, mãe do criminoso, chegou a procurar a delegacia após ser agredida por ele.



O caso foi registrado na 138ª Delegacia de Lajedo. Após a aplicação dos procedimentos administrativos, o homem, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para audiência de custódia.

