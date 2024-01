Homem de 21 anos é sequestrado e morto a tiros na zona rural de Cachoeirinha, no Agreste

Um homem de 21 anos foi sequestrado e morto a tiros na zona rural de Cachoeirinha, no Agreste de Pernambuco, nesse domingo (7). A vítima foi identificada como Sandro Bezerra da Silva.

Segundo a Polícia Civil, com informações de familiares, ele estava em casa quando quatro suspeitos encapuzados entraram na residência durante a madrugada, o colocaram em um veículo e o sequestraram.

O corpo de Sandro foi encontrado com perfurações de arma de fogo horas depois em uma estrada de terra e encaminhado, após perícia, para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. O crime foi registrado na Delegacia de Belo Jardim. A PCPE instaurou um inquérito policial para investigar o caso.

