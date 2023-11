A- A+

JABOATÃO DOS GUARARAPES Morre homem de 23 anos vítima do desabamento de supermercado no Curado IV, nesta sexta (24) Colapso de estrutura matou uma mulher e deixou outras cinco pessoas feridas

Após ser socorrido para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, um homem de 23 anos que foi vítima do desabamento de um supermercado nesta sexta-feira (24), veio a óbito. O homem, conhecido como Rayanderson, é a segunda morte confirmada do colapso de estrutura, que deixou, ainda, outras cinco pessoas feridas.

De acordo com o HR, outras duas pessoas foram atendidas na unidade de saúde. Entre elas, uma mulher de 33 anos, que passou por cirurgia e tem o quadro de saúde estável; e um outro homem, de 44 anos, que recebeu alta hospitalar após realizar exames.

O desabamento aconteceu na manhã desta sexta, no supermercado Atacarejo Econômico, que está localizado na rua Quatro, no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes.

Segundo moradores do bairro, o ponto comercial seria inaugurado nesta quinta-feira (23). No entanto, a abertura da loja foi adiada para o dia 29 de novembro. Por isso, apenas trabalhadores estavam no local no momento do colapso da estrutura.

