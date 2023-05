A- A+

Recife Homem de 24 anos é morto a tiros em residência do bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife Vítima chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu

Um homem de 24 anos foi morto a tiros, na noite dessa quinta-feira (18), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima estava em sua residência quando foi ferida por disparos de arma de fogo.



O homem, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.



Segundo a PCPE, o homicídio foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

