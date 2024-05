A- A+

HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO Homem de 24 anos leva choque elétrico ao manusear antena em Ipojuca e é internado em estado grave Acidente aconteceu nessa quarta-feira (29), no distrito de Nossa Senhora do Ó

Um jovem de 24 anos está internado em estado grave no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, após levar um choque elétrico no telhado de casa, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife.

O acidente aconteceu nessa quarta-feira (29), no distrito de Nossa Senhora do Ó. A vítima foi identificada como Wallaf José dos Santos.

Segundo a Neoenergia, o jovem manuseava uma antena externa de televisão, no telhado da residência onde mora, e acabou tocando na rede elétrica.

Wallaf teve fraturas nos braços e pernas e parte do corpo queimado. Ele foi retirado do local do acidente com a ajuda de agentes da guarda municipal.

A vítima foi encaminhada para o Hospital Carozita Brito, em Ipojuca, e transferida para o Hospital da Restauração, no Recife.

De acordo com a unidade de saúde, o jovem está internado em estado grave. Questionado se ele passou por cirurgia, o HR informou que não repassa detalhes.

Cuidados ao instalar antenas

Os choques elétricos por instalação ou manutenção de antenas estão entre as principais causas de acidente envolvendo a rede elétrica no Brasil, segundo informou a Neoenergia.

Entre as dicas da empresa para evitar acidentes, está a não instalação de antenas de rádio e TV próximo à rede elétrica.

"Os suportes dessas antenas geralmente são de metal e, por isso, bons condutores de eletricidade. Durante a instalação, deve-se ter o cuidado a movimentá-los ou incliná-los, sob o risco de atingir cabos energizados", informou a Neoenergia.

Uma outra dica é não fazer a instalação ou remoção de antenas em dias de chuva ou com incidência de raios, e sempre contratar um profissional capacitado para fazer a instalação do equipamento;

"Em caso de tombamento [da antena], provocado por vento ou chuva, nunca tocar na antena ou tentar retirá-la de cima da residência; caso isso ocorra, acione o telefone 116", orienta a Neoenergia.

