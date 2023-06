A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem de 26 anos é morto a tiros em bar no Cabo de Santo Agostinho O crime aconteceu nesse domingo (4), na rua do Canal

Um homem de 26 anos foi morto a tiros em um bar localizado na Praia de Gaibu, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu nesse domingo (4), na rua do Canal.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), relatos iniciais apontam que a vítima estava no estabelecimento quando foi alvejada por disparo de arma de fogo.



O autor do crime não foi identificado, segundo informou a PCPE.



Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso, identificar a autoria e a motivação do crime.



