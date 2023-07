A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem de 27 anos é morto a tiros em barbearia no bairro de Ouro Preto, em Olinda Crime ocorreu na rua Manuel Clementino Marques

Um homem de 27 anos foi morto a tiros em uma barbearia, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O crime ocorreu na rua Manuel Clementino Marques, nesse sábado (1º).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima estava no estabelecimento quando foi surpreendida pelo autor do crime, que fez disparos contra o homem.



A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo passou por perícias criminal e papiloscópica e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.



O homicídio consumado foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime.

