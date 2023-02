A- A+

Sertão Homem mata filho de 4 anos a tiros e é encontrado morto em Petrolina Caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (13), no bairro de Antônio Cassimiro

Um homem de 27 anos matou a tiros o filho de 4 anos e foi encontrado morto, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (13) na residência da família, no bairro de Antônio Cassimiro.

De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), o corpo da criança e do pai foram encontrados juntos na casa. A suspeita da polícia é que o homem tenha tirado a própria vida.

A arma usada no crime foi apreendida e será periciada pelo Instituto de Criminalística (IC).



Os corpos do homem e da criança foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) da cidade.



A PCPE informou que as investigações foram iniciadas e continuam até o esclarecimento do caso.

Veja também

Carnaval 2023 Bloco "Xingou... Bateu... É Penha!" volta às ruas de Paulista, na RMR, nesta terça-feira (14)