A- A+

Zona Oeste do Recife Homem de 28 anos é morto a tiros no próprio apartamento, em conjunto habitacional no Cordeiro Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na área central do Recife

Um homem de 28 anos foi morto a tiros dentro do próprio apartamento, em um conjunto habitacional no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. O crime aconteceu nesse domingo (13).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, foi encontrada dentro do imóvel, com ferimentos de arma de fogo. Ninguém foi preso até o momento.

Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios na Capital foi acionada para o local, que passou por perícias criminal e papiloscópica.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na área central do Recife.



A PCPE informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Veja também

são paulo Advogados pedem explicação sobre aplicativo instalado sem permissão