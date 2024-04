A- A+

Jaboatão dos Guararapes Homem de 28 anos morre ao ser eletrocutado enquanto trabalhava em supermercado na RMR Caso aconteceu no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes

Um homem de 28 anos morreu eletrocutado enquanto trabalhava em um supermercado no bairro do Zumbi do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o caso aconteceu na manhã dessa terça-feira (16), por volta das 10h40. Ao chegar ao local, o homem foi encontrado morto.

A vítima, identificada como Lucas Barbosa Félix da Silva, teria levado o choque no momento em que mexia em um freezer do estabelecimento.



Ele atuava como padeiro. Além do Samu, o Instituto de Criminalística (IC) também esteve no local para realizar perícia.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. "As diligências foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação. O caso está sob o comando da Delegacia de Cavaleiro", destacou a PCPE.

Por meio de nota, o G+Merkado Supermercados informou que está colaborando com as autoridades competentes para investigar as causas do incidente.

"Asseguramos que estamos oferecendo todo o suporte à família. O G+Merkado é uma empresa familiar que sempre prioriza o bem-estar de seus funcionários! Estamos profundamente entristecidos, pois nossa intenção é sempre cuidar daqueles que fazem a diferença em nosso mercado. Lamentamos profundamente a perda e desejamos força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil", afirmou.



