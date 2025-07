Homem de 29 anos acorda de coma e afirma ter lembranças da vida de outra pessoa

A- A+

Um homem ugandense de 29 anos identificado como Alpha Kabeja estava andando de bicicleta em Londres quando foi acidentalmente atingido por uma van. Embora seus ferimentos não fossem visíveis, os transeuntes notaram que o homem havia perdido a consciência, então o levaram às pressas para um centro médico local.

Ao chegar ao hospital, os médicos não notaram ferimentos, mas, dado o impacto sofrido, decidiram realizar uma tomografia computadorizada. Após obter as imagens, os médicos descobriram que seu cérebro havia se deslocado para a esquerda.

Como resultado, o jovem teve que passar por uma cirurgia para remover parte do crânio e aliviar a pressão. Assim que a cirurgia foi concluída, os médicos informaram à família que o paciente havia entrado em coma e que, se conseguisse acordar, provavelmente sofreria perda de memória.

Novas memórias

Três semanas depois, o homem finalmente recuperou a consciência e, apesar dos avisos dos médicos, ele se lembrava de quem era, mas também se lembrava de detalhes de uma vida diferente da sua.

Segundo o site de Kabeja, uma de suas primeiras lembranças foi de estar esperando gêmeos com sua namorada na época.

"Me lembro de guardar a foto do ultrassom em um dos meus livros", acrescenta, em seu depoimento.

Segundo o jovem, ele acreditava ter tido uma entrevista com uma das principais agências de inteligência da Grã-Bretanha e foi convencido a trabalhar lá e usar um jato particular para se locomover.

Ele também enfatizou que o acidente ocorreu de forma diferente do relatado pelas autoridades. Ele alegou que estava voltando do trabalho como membro do Serviço Secreto quando foi atingido, mas, na verdade, estava a caminho da casa da namorada para comemorar o Ano Novo.

Diante das inúmeras perguntas de seus entes queridos, os médicos explicaram que Kabeja tinha amnésia pós-traumática, o que fazia com que seu cérebro preenchesse as lacunas de sua mente com informações para lhe dar uma noção de realidade.

“Crianças ressoam com meu subconsciente porque, na época do meu acidente, todos que eu conhecia estavam esperando filhos, e gêmeos entraram em cena porque gêmeos são comuns na minha família”, comentou o jovem.

Com o tempo, o paciente aceitou que os pensamentos com os quais acordou anos atrás eram fruto de sua imaginação, mas confessou que essas ideias, embora falsas, o ajudaram a enfrentar e superar momentos difíceis em seu tratamento.

