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Capoeiras

Homem de 29 anos sofre choque elétrico e tem 60% do corpo queimado no Agreste de Pernambuco

Não há informações sobre o que pode ter motivado o choque elétrico

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Homem sofre choque elétrico e tem 60% do corpo queimadoHomem sofre choque elétrico e tem 60% do corpo queimado - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um homem de 29 anos sofreu um choque elétrico e teve 60% do corpo queimado em um prédio na cidade de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na manhã dessa terça-feira (12).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi socorrida por populares e levada a um hospital local, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi estabilizada.

"Em seguida, uma Unidade de Suporte Básico (USB) do Samu de Capoeiras realizou a remoção do paciente para o Hospital da Restauração, no Recife, para o setor de queimados. A vítima foi intubada, sedada e teve 60% do corpo queimado", destacou o atendimento.

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O nome do homem não foi divulgado. Também não há informações sobre o que pode ter motivado o choque elétrico.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que não localizou a ocorrência.

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