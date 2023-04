Homem de 32 anos é encontrado morto a tiros em residência de Barra de Jangada, Jaboatão

A- A+

Um homem de 32 anos foi encontrado morto em uma residência no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o corpo foi achado na noite dessa quarta-feira (26), em uma residência na rua Mico Leão, com perfurações de arma de fogo.



Uma equipe de Força Tarefa de Homicídios registrou o caso como homicídio consumado.

As investigações seguem até a elucidação do crime.

Veja também

Recife Caminhão arrasta fios e poste cai sobre homem no bairro da Várzea; estado de saúde da vítima é grave