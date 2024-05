A- A+

doença crônica Homem de 33 anos retira "caroço" do tamanho de um melão de trás de seu pescoço; entenda o caso Caroço teve seu crescimento causado por uma lesão cutânea mal curada

Conviver com um "caroço" do tamanho de um melão na parte de trás de seu pescoço foi a realidade vivida por Arlin, da Califórnia, nos Estados Unidos, durante uma década. Apenas aos 33 anos o americano conseguiu encontrar um profissional que concordou em fazer a remoção da protuberância.

Segundo relatos da família, ela surgiu quando Arlin começou a desenvolver pequenos caroços na cabeça devido a doença crônica hidradenite supurativa, que forma lesões cutâneas como resultado de inflamação e infecção das glândulas sudoríparas (responsáveis pelo suor).

A condição cria nódulos semelhantes a furúnculos em áreas como a virilha, nádegas, seios e axilas, bem como nuca, cintura e parte interna das coxas.

Após a protuberância em seu pescoço se tornar algo maior, Arlin e sua mãe, Jaqueline, procuraram mais de 10 médicos, contudo, todos afirmavam que a remoção não seria possível. Além disso, a família não tinha plano de saúde para cobrir os gastos necessários.

“Não queríamos que [o caroço] ficasse tão grande, mas não conseguimos a ajuda que precisávamos e então ele cresceu. É difícil ver alguém que você ama sofrendo ou passando pelo que está passando", disse a mãe em sua participação no programa "Take My Tumor" (Remova meu tumor), da emissora americana TLC.

A protuberância na cabeça vazava fluídos, como sangue e pus, os quais deixavam um cheiro fétido, assim como apresentava um tamanho exacerbado. Até encontrar o médico especialista em pescoço e cabeça Ryan Osborne, que conseguiu com sucesso fazer a remoção do caroço, Arlin viveu uma vida de isolamento.

“Arlin era uma pessoa muito extrovertida, muito falante. Mas depois que essa condição aconteceu com ele, ele meio que se fechou. Eventualmente, à medida que a massa crescia, ele foi provocado mais e parou de ir à escola”, lembra Jaqueline, durante o programa.

Atualmente, Arlin afirma ter mais energia, menos dor e menos depressão após ter o caroço removido de sua cabeça. Ele pretende procurar um emprego assim que a região da cirurgia cicatrizar completamente.

"Mudou minha vida. Senti um enorme alívio", afirmou o homem.

