Homem de 36 anos é morto a tiros dentro de casa em São Lourenço da Mata

Um homem de 36 anos foi morto a tiros dentro de casa, no distrito de Matriz da Luz, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu na manhã dessa terça-feira (16). De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.



A PCPE informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar o homicídio e que outras informações só serão repassadas após a completa elucidação dos fatos.

