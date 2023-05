Homem de 42 anos é preso em flagrante suspeito de estuprar duas enteadas de 13 anos na Mata Sul

A- A+

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar as enteadas, duas adolescentes de 13 anos, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A prisão ocorreu na quarta (17) e foi confirmada nesta segunda-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM foram acionados para a residência das vítimas. No local, a mãe das adolescentes informou que as filhas foram vítimas de estupro.

As adolescentes confirmaram que os abusos ocorriam há um tempo e que, na data da ocorrência, o homem tentou estuprar novamente uma das enteadas.

O suspeito, que é ex-presidiário, segundo afirmou a PM, foi preso na residência e encaminhado para a Delegacia de Vitória de Santo Antão.

A Polícia Civil informou que, além do estupro de vulnerável, o homem também foi autuado por ameaça e violência doméstica.

Veja também

