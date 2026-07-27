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agreste Homem de 42 anos morre carbonizado durante incêndio em residência na zona rural de Toritama Durante o trabalho de rescaldo, agentes do Corpo de Bombeiros localizaram a vítima carbonizada no interior do imóvel

Um homem de 42 anos morreu carbonizado após ter a casa onde morava tomada por um incêndio.



O caso aconteceu na madrugada desse domingo (26), na cidade de Toritama, no Agreste de Pernambuco.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para combater um incêndio em uma residência na zona rural do município.



Ao chegarem ao local, os profissionais iniciaram o combate às chamas e, durante o trabalho de rescaldo, localizaram a vítima carbonizada no interior do imóvel.



Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o fogo.

O Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Militar (PMPE) também estiveram no local.



O incêndio e "morte a esclarecer" foram registrados por meio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem com a Delegacia de Toritama.

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