Homem de 42 anos morre carbonizado durante incêndio em residência na zona rural de Toritama
Durante o trabalho de rescaldo, agentes do Corpo de Bombeiros localizaram a vítima carbonizada no interior do imóvel
Um homem de 42 anos morreu carbonizado após ter a casa onde morava tomada por um incêndio.
O caso aconteceu na madrugada desse domingo (26), na cidade de Toritama, no Agreste de Pernambuco.
Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas para combater um incêndio em uma residência na zona rural do município.
Ao chegarem ao local, os profissionais iniciaram o combate às chamas e, durante o trabalho de rescaldo, localizaram a vítima carbonizada no interior do imóvel.
Ainda não há informações sobre o que pode ter provocado o fogo.
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O Instituto de Criminalística (IC) e a Polícia Militar (PMPE) também estiveram no local.
O incêndio e "morte a esclarecer" foram registrados por meio da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste.
A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem com a Delegacia de Toritama.