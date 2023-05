A- A+

Empresário americano de 45 anos que ficou conhecido mundialmente por gastar cerca de 2 milhões de dólares por ano para voltar a ter “18 anos” tomou outra medida mais drástica para conseguir chegar perto de seu desejo: ele fez uma transfusão de sangue com seu pai e seu filho.

Bryan Johnson, que já recebeu o sangue de um doador anônimo saudável no passado, aceitou receber a doação de plasma de seu pai de 70 anos, Richard, e de seu filho de 17, Talmage. O trio passou por transfusões em uma clínica de Dallas, na qual o pai de Bryan e o filho adolescente removeram um litro de sangue e o converteram por meio de uma máquina — um lote de plasma líquido e, em seguida, um lote de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos células e plaquetas.

Esse sangue é injetado nas veias de Johnson com o objetivo de rejuvenescer e reparar os danos celulares causados pelo processo de envelhecimento, substituindo o sangue velho em um corpo idoso por sangue novo de um doador jovem.

A ciência por trás da transfusão de plasma como cura para o envelhecimento ainda não é estabelecida. Estudos estão sendo feitos como forma de experimentação em camundongos. Em 2005, por exemplo, um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, fez a descoberta de que a união de camundongos jovens e velhos mudou suas idades celulares.





Depois de juntarem um camundongo velho e um camundongo jovem para que compartilhassem sangue e órgãos, eles examinaram os camundongos por cinco semanas. Os músculos dos ratos velhos se curaram tão rapidamente quanto os dos ratos jovens, enquanto os ratos velhos desenvolveram novas células hepáticas em uma taxa jovem.

Um estudo posterior mostraria que a transferência de sangue de um camundongo mais velho para um mais jovem na verdade aceleraria o processo de envelhecimento.

No caso da família de Bryan, depois que o plasma foi extraído de Talmage, o processo foi repetido com Richard, que teve parte de seu sangue drenado e infundido com parte do sangue do magnata. O adolescente, Talmage, é o que menos se beneficiará no processo, por outro lado, Richard, de 70 anos, receberá a transfusão de sangue de seu filho, considerado um dos humanos mais saudáveis do mundo. Já Bryan obtém o sangue jovem que, teoricamente, pode rejuvenescê-lo de dentro para fora.

Projeto Blueprint

Bryan Johnson e seus médicos afirmam que em dois anos ele reduziu sua idade biológica geral em mais de cinco anos e agora tem o coração de 37 anos, a pele de 28 anos e a capacidade pulmonar e aptidão de um jovem de 18 anos.

Tudo isso faz parte de um projeto que ele chama de Projeto Blueprint, uma vida recheada de acordos e regimes em tempo integral que visam uma vida melhor e mais saudável, não medindo esforços para conseguir seu objetivo.

O magnata já passou por pulsos eletromagnéticos em seu assoalho pélvico para melhorar seu tônus muscular em locais de difícil acesso e usa óculos que bloqueiam a luz azul por duas horas antes de dormir no mesmo horário todos os dias. Ele afirma ingerir exatamente 1.977 calorias por dia, garantindo que seus níveis de gordura corporal permaneçam entre 5 e 6%.

Johnson diz que seu objetivo é garantir que seu cérebro, fígado, rins, dentes, pele, cabelo, pênis e reto estejam funcionando como quando ele tinha 18 anos.

Seu estilo de vida e compromisso obsessivo em tentar minar os efeitos do tempo receberam críticas significativas, com alguns especialistas médicos dizendo que isso é apenas uma manifestação de sua ansiedade em relação à mortalidade.

