Desabamento em Olinda Homem de 45 anos, vítima do desabamento de prédio em Olinda, recebe alta do Hospital da Restauração Ebenezer, de 53 anos, permanece internado na unidade de saúde

Uma das vítimas do desabamento do Edifício Leme, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, recebeu alta médica na manhã desta terça-feira (2).



De acordo com o Hospital da Restauração (HR), um homem de 45 anos, que deu entrada no local na quinta-feira (27), com uma fratura na mão, passou por cirurgia na sexta (28) e foi liberado nesta manhã.



O paciente continuará recebendo acompanhamento médico no ambulatório da unidade de saúde.

Um outro homem, de 53 anos, identificado como Ebenezer, permanece internado no HR. Ele deu entrada no hospital com um trauma na perna esquerda e passou por cirurgia. O estado de saúde dele é estável.

Ebenzer foi o último sobrevivente resgatado com vida do local. Ele era casado com Maria José, uma das vítimas fatais do desabamento do Edifício Leme.



Ao todo, o acidente deixou cinco pessoas feridas, sendo dois homens e três mulheres, e outras seis mortas - um homem, um adolescente e quatro mulheres.

