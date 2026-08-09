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afogamento Homem de 54 anos morre após mal súbito e afogamento durante mergulho em Fernando de Noronha Corpo de José Benedito da Silva Júnior, conhecido como Cenourinha, foi localizado no mar pelos bombeiros

O pescador José Benedito da Silva Júnior, de 54 anos, conhecido como "Cenourinha", morreu após sofrer um mal súbito e se afogar durante um mergulho em apneia no Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha, neste domingo (9).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), José acompanhava um grupo de turistas durante o mergulho. As pessoas que estavam com ele perceberam sua ausência após aproximadamente 40 minutos sem avistá-lo e acionaram os militares.

Buscas

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas tanto na faixa de areia quanto no mar, com o apoio de uma embarcação.

José Benedito foi localizado flutuando na superfície da água, em uma área entre a Praia da Biboca e a formação rochosa conhecida como Rugido do Leão.

Após encontrarem o pescador, os bombeiros iniciaram imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP).

O procedimento foi mantido durante o deslocamento até a entrega da vítima à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Atendimento

José foi levado ao Hospital São Lucas, única unidade hospitalar de média complexidade de Fernando de Noronha.

De acordo com a Superintendência de Saúde da Administração de Fernando de Noronha, o pescador sofreu um infarto agudo do miocárdio fulminante associado ao afogamento e não resistiu.

O corpo de José Benedito será levado ao Recife para a realização de exames no Instituto de Medicina Legal (IML). O Governo de Pernambuco disponibilizará uma aeronave para realizar o transporte.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a data e o local do sepultamento.

José Benedito morava em Fernando de Noronha, era pescador e pai de uma filha. Entre 2017 e 2022, também atuou como assessor especial do então administrador da ilha, Guilherme Rocha.

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