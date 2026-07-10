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Pernambuco Fernando de Noronha: homem de 59 anos é preso por manter plantação de maconha em casa Policiais localizaram o cultivo de oito pés de maconha com o auxílio de um cão farejador

Nesta sexta-feira (10), o homem de 59 anos, preso em flagrante por manter uma plantação clandestina de maconha na casa onde morava, na Vila dos Remédios, na Ilha de Fernando de Noronha, na última quinta (9), teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro de Ilha Joana Bezerra, no Centro do Recife.

A audiência foi presidida pela juíza de direito, Fernanda Moura, que justificou a decisão afirmando que a "apreensão de expressiva quantidade de material relacionado ao fato investigado, evidencia risco concreto à ordem pública. Com efeito, a natureza e a variedade dos entorpecentes e dos materiais apreendidos revelam a periculosidade concreta da conduta".

Flagrante

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), a prisão em flagrante aconteceu em meio a uma ação integrada entre as forças de segurança para o cumprimento de intimações.

Na ocasião, policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental localizaram o cultivo de oito pés de maconha com o auxílio de um cão farejador, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães).

Plantação clandestina

Ainda segundo a SDS, também foram apreendidas duas estufas profissionais, uma máquina de cartão de crédito e uma sacola com 3,75 quilos de um pó branco, que será encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC), no Recife, onde será submetido à perícia.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Fernando de Noronha, juntamente com o material recolhido, para adoção das medidas legais.



A Polícia Civil de Pernambuco registrou a prisão em flagrante do homem de 59 anos pelo crime de tráfico de entorpecentes e foi instaurado um inquérito policial para apurar todos os fatos.

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