EUA Homem de 60 anos confunde sintoma de câncer raro com infecção comum; entenda o caso Tim Blackburn decidiu procurar atendimento médico por conta de pedidos da família

Um homem diagnosticado com câncer raro confundiu os sinais iniciais da doença com uma infecção estomacal comum. Tim Blackburn, de Somerset, na Inglaterra, ignorou o cansaço extremo, que ele descreve como a sensação de estar constantemente de ressaca.

Mas, enquanto o cansaço perdurava, ele passou também a sentir náuseas frequentes e a ter dificuldade para engolir alimentos. Então, ele procurou um atendimento de emergência para entender o que estava ocorrendo, acreditando se tratar de um problema gastrointestinal simples.

Após a realização de exames, os médicos descobriram que ele sofria insuficiência renal, e mais tarde, o mieloma — um câncer que ataca as células plasmáticas, responsáveis por construir os anticorpos essenciais para as defesas imunológicas do corpo.







Ele também vive na medula óssea, expulsando o material esponjoso do meio dos ossos e impedindo a produção de plasmócitos saudáveis. Além de enfraquecer o sistema imunológico, o câncer também pode causar danos aos rins.

De acordo com a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2020 a incidência desse tipo de câncer foi 1,8 casos por 100 mil habitantes. Além disso, os diagnósticos para a doença tendem a ser em pessoas com mais de 60 anos.

Blackburn precisou passar por um transplante de células-tronco para que pudesse produzir glóbulos brancos normais, o que fez com que o câncer entrasse em remissão. Assim como precisou iniciar o tratamento de diálise.

"No começo, eu tinha fortes dores de cabeça e náuseas. Eu passava as noites depois da diálise vomitando antes de dormir por 12 horas", afirma, em entrevista ao Daily Mail.

Depois do transplante e de receber alta da diálise (apesar de ainda precisar de três sessões de diálise de uma hora por semana), o homem de 60 anos retomou suas atividades de ciclismo.

"Percebi que estava sentindo muita falta do aspecto social e decidi comprar uma bicicleta eclética para me ajudar a acompanhar", conta.

Sintomas do mieloma

Pacientes nos estágios iniciais de mieloma múltiplo podem não notar nenhum sintoma — sua doença pode ser detectada em um exame de sangue ou urina de rotina.



Mais tarde, quando a doença está mais avançada, os pacientes podem sentir dores nos ossos, febres ou infecções frequentes, bem como exaustão, dificuldade em respirar e fraqueza nos braços ou nas pernas. Sua pele pode facilmente machucar e seus ossos podem se quebrar facilmente.

Os tratamentos existentes, por enquanto, não proporcionam a cura da doença, mas permitem que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e viva por mais tempo.

