EUA

Homem de 60 anos confunde sintoma de câncer raro com infecção comum; entenda o caso

Tim Blackburn decidiu procurar atendimento médico por conta de pedidos da família

Tim BlackburnTim Blackburn - Foto: reprodução/Tim Blackburn

Um homem diagnosticado com câncer raro confundiu os sinais iniciais da doença com uma infecção estomacal comum. Tim Blackburn, de Somerset, na Inglaterra, ignorou o cansaço extremo, que ele descreve como a sensação de estar constantemente de ressaca.

Mas, enquanto o cansaço perdurava, ele passou também a sentir náuseas frequentes e a ter dificuldade para engolir alimentos. Então, ele procurou um atendimento de emergência para entender o que estava ocorrendo, acreditando se tratar de um problema gastrointestinal simples.

Após a realização de exames, os médicos descobriram que ele sofria insuficiência renal, e mais tarde, o mieloma — um câncer que ataca as células plasmáticas, responsáveis por construir os anticorpos essenciais para as defesas imunológicas do corpo.
 

Ele também vive na medula óssea, expulsando o material esponjoso do meio dos ossos e impedindo a produção de plasmócitos saudáveis. Além de enfraquecer o sistema imunológico, o câncer também pode causar danos aos rins.

De acordo com a Agência Internacional para Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2020 a incidência desse tipo de câncer foi 1,8 casos por 100 mil habitantes. Além disso, os diagnósticos para a doença tendem a ser em pessoas com mais de 60 anos.

Blackburn precisou passar por um transplante de células-tronco para que pudesse produzir glóbulos brancos normais, o que fez com que o câncer entrasse em remissão. Assim como precisou iniciar o tratamento de diálise.

"No começo, eu tinha fortes dores de cabeça e náuseas. Eu passava as noites depois da diálise vomitando antes de dormir por 12 horas", afirma, em entrevista ao Daily Mail.

Depois do transplante e de receber alta da diálise (apesar de ainda precisar de três sessões de diálise de uma hora por semana), o homem de 60 anos retomou suas atividades de ciclismo.

"Percebi que estava sentindo muita falta do aspecto social e decidi comprar uma bicicleta eclética para me ajudar a acompanhar", conta.

Sintomas do mieloma
Pacientes nos estágios iniciais de mieloma múltiplo podem não notar nenhum sintoma — sua doença pode ser detectada em um exame de sangue ou urina de rotina.

Mais tarde, quando a doença está mais avançada, os pacientes podem sentir dores nos ossos, febres ou infecções frequentes, bem como exaustão, dificuldade em respirar e fraqueza nos braços ou nas pernas. Sua pele pode facilmente machucar e seus ossos podem se quebrar facilmente.

Os tratamentos existentes, por enquanto, não proporcionam a cura da doença, mas permitem que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida e viva por mais tempo.

