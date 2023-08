A- A+

MORTE Homem morre depois de afogamento no mar do Pina Caso aconteceu nas proximidades do Hotel Transamérica, na Avenida Boa Viagem

Um homem de 60 anos, cuja identidade não foi revelada, morreu depois que se afogou no mar da Praia do Pina, Zona Sul do Recife, no início da tarde deste domingo (27).

Ele chegou a ser retirado da água com ajuda de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e foi encaminhado ao Hospital da Restauração, mas não resistiu.

O caso aconteceu nas proximidades do Hotel Transamérica, localizado na Avenida Boa Viagem.

Testemunhas que presenciaram o resgate afirmaram à reportagem que o homem apresentava sinais de embriaguez quando entrou no mar. Uma delas foi o vendedor ambulante Marcelo Santos, de 34 anos.

“Esse homem aparentava estar bêbado e entrou no mar. Passou muito tempo lá dentro e isso chamou atenção de quem estava na areia. Os bombeiros tiraram ele do mar e levaram carregado lá pra cima. Depois disso, não acompanhei mais”, afirmou.

Os bombeiros, por sua vez, disseram que os "procedimentos realizados não conseguem afirmar nem negar o consumo de álcool".

