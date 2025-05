A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem de 61 anos morre após passar mal em trem do Metrô do Recife que seguia para Camaragibe Segundo a CBTU, a vítima teve um mal súbito entre as estações Alto do Céu e Rodoviária

Um homem de 61 anos morreu após passar mal dentro de trem da Linha Centro do Metrô do Recife, na manhã deste sábado (10).



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a vítima teve um mal súbito entre as estações Alto do Céu e Rodoviária.



O trem seguia para Camaragibe, onde a morte foi constatada. "O trem ficou parado na estação, aguardando a chegada do IC para fazer a perícia. O corpo foi levado pelo IML", afirmou a CBTU.



Ainda segundo a Companhia, a operação não foi prejudicada durante o trabalho das equipes porque a estação Camaragibe conta com duas plataformas de embarque.

A Polícia Militar de Pernambuco informou que o 20º BPM foi acionado para a ocorrência. Já a Polícia Civil do estado (PCPE) disse que "um homem de 61 anos passou mal durante uma viagem e foi a óbito na estação de Camaragibe".



A corporação registrou o caso como "morte a esclarecer". "As investigações seguem em andamento", destacou a PCPE.

