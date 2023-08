A- A+

rússsia Homem de confiança de Prigozhin está enterrado perto da capital russa Dmitri Utkin morreu na semana passada no mesmo acidente de avião do líder do grupo paramilitar

Dmitri Utkin, homem de confiança de Yevgueni Prigozhin no grupo Wagner, considerado seu braço direito e morto na semana passada no mesmo acidente de avião, foi enterrado nesta quinta-feira (31) em um cemitério militar nos subúrbios do norte de Moscou em uma cerimônia noturna reservada.

Logo cedo, um impressionante dispositivo policial foi instalado em torno do cemitério militar de Mytishchinsky, a cerca de 20 quilômetros do centro da capital russa, observado por um jornalista da AFP.

A cerimônia fúnebre em homenagem a Utkin, chefe de operações do grupo Wagner até sua morte, aos 53 anos, aconteceu por volta das 10h (4h no horário de Brasília) na igreja de São Sérgio, sob um grande céu azul e na companhia de cerca de 20 familiares deste antigo veterano das unidades especiais da Inteligência militar russa.

Depois, a comitiva que transportava o corpo do misterioso oficial entrou no cemitério, protegida por vários carros da polícia.

Nem todas as pessoas presentes no local procuram ter acesso ao cemitério para assistir ao sepultamento do caixão. O acesso foi feito unicamente por convite da família do falecido.

Mais tarde, um jornalista da AFP conseguiu ver no túmulo de Utkin um pequeno retrato deste homem com a cabeça raspada. A imagem estava presa a uma cruz de madeira, rodeada por várias flores coloridas.

Entre os desconhecidos que foram prestar-lhe uma última homenagem, estavam vários homens corpulentos, a maioria deles com tatuagens nos braços, algumas camisas pretas com os símbolos do grupo paramilitar, ou com a inscrição "URSS", sigla da extinta União Soviética.

