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Olinda Homem de cueca e com martelo invade casa de mulheres, agride vítimas e é linchado em Rio Doce Suspeito invadiu o imóvel pelo telhado da cozinha, teria revirado tudo, e tentado acessar um dos quartos

Um homem de cueca e portando um martelo de ferro invadiu a casa de duas mulheres, agrediu as vítimas e acabou linchado por populares em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu no bairro de Rio Doce, no último domingo (5), e foi detalhado pelas vítimas em entrevista à TV Guararapes nesta quinta-feira (9).

O suspeito, que não teve nome e idade divulgados, invadiu o imóvel pelo telhado da cozinha, revirou tudo e tentou acessar um dos quartos. Na residência estavam mãe e filha, de 44 e 64 anos.

"Pensei que minha casa estava se acabando. Eu vi um cara gigante dento da minha casa. Ele queria entrar no meu quarto de todo jeito. Eu gritava desesperadamente", relatou a idosa, detalhando que a invasão ocorreu por volta das 5h.

A mulher conta que entrou em luta corporal com o suspeito, que a agrediu. "Ele me agarrou, mas eu lutei. Ele deu um murro em mim", destacou, informando que a filha também foi agredida, mas conseguiu correr para pedir ajuda.

"Eu já comprei água a ele, mas não tinha intimidade", ressaltou a idosa, informando que seu filho e outras pessoas conseguiram ouvir os apelos de socorro e foram até o imóvel.

A filha dela destacou que o homem parecia estar drogado e apresentava indícios de que cometeria crime de cunho sexual.

"Como uma pessoa invade a casa de outra com um martelo na mão e de cueca? O bem não quer fazer. Eu estava de camisa comprida e calcinha, e minha mãe também. Faz três dias que não durmo", relatou.

Na rua, o suspeito foi agredido por populares com golpes de pauladas.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Militar (PMPE) informou que vizinhos intervieram e agrediram o homem, que foi encontrado pelo policiamento em via pública.

"Ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital da Restauração. O suspeito permaneceu internado na ala vermelha, vindo a óbito posteriormente", afirmou a PMPE.

Mãe e filha foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista e, após receberem alta médica, foram conduzidas à Delegacia de Polícia do Varadouro, em Olinda, para adoção das medidas cabíveis. A idosa ficou com hematoma em um dos olhos.

A PM destacou que a ocorrência de violação de domicílio no bairro de Rio Doce foi registrada pelo 1º BPM.

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