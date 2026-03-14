A- A+

DESAPARECIMENTO Homem desaparece após enviar áudios relatando perseguição em Carpina Na sequência de mensagens enviadas à esposa, Valdir Teixeira da Silva relatou estar sendo confundido com um homem chamado "Amadeus"

Um homem está desaparecido após enviar mensagens de áudio à esposa afirmando que estava sendo perseguido por outras pessoas na cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O desaparecimento do autônomo Valdir Teixeira da Silva teria acontecido, na última sexta-feira (13), segundo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Pernambuco pela esposa dele, Mércia Cristina Fragoso de Moura.

Segundo o registro policial, por volta das 19h16, Valdir enviou uma sequência de áudios por meio de um aplicativo de mensagens relatando que estava sendo seguido. Nas mensagens, ele afirmou que estava sendo confundido e chamado pelo nome de “Amadeus”.

Ainda conforme o relato, Valdir disse que os suspeitos estavam em uma motocicleta e que um carro também se aproximava. Em um dos áudios, ele afirma que iria correr e que havia entrado em uma rua próxima a um galpão localizado fora da área central da cidade.

Após essas mensagens, a família não conseguiu mais entrar em contato com Valdir da Silva.

O boletim de ocorrência foi formalizado durante o plantão policial na Delegacia da 177ª Circunscrição, no município de Serra Talhada.

A família pede que quem tiver informações sobre Valdir Teixeira da Silva entre em contato pelo telefone (81) 98665-7528.

Veja também