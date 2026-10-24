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RECIFE Homem desaparece no mar ao tentar salvar mulher em Boa Viagem neste sábado (24) Rafael Vitor Correia da Silva, de 28 anos, trabalhava como barraqueiro na praia; bombeiros realizam buscas com helicóptero, drone e motos aquáticas

Um homem desapareceu no mar da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã deste sábado (24). Segundo o G1, o desaparecido tentava socorrer uma mulher que se afogava, nas imediações do Terceiro Jardim, próximo ao Posto 5.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que segue realizando buscas na região.

O homem trabalhava como barraqueiro na praia e tentava ajudar a mulher quando outro banhista conseguiu retirá-la da água com o auxílio de uma corda. Ao retornar para procurar barraqueiro, o homem não conseguiu mais localizá-lo.

O CBMPE mobilizou equipes de guarda-vidas, motos aquáticas, drone e Auto Resgate, além do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), para auxiliar nas buscas.

Inicialmente, os bombeiros entraram no mar com pranchas e nadadeiras para procurar o desaparecido nas proximidades da praia. Posteriormente, as equipes ampliaram as buscas com motos aquáticas, abrangendo trechos do Pina e de Boa Viagem.

A corporação informou que, no momento do acionamento, as equipes ainda não estavam no ponto de apoio próximo ao local da ocorrência.

Além disso, as buscas deste sábado foram encerradas mas serão retomadas durante a manhã deste domingo (25).

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