Homem desaparecido há três dias é encontrado pela PRF na BR 232, em Gravatá

Um homem, de 39 anos, que estava desaparecido há três dias, foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de quinta-feira (10), na BR 232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Segundo a PRF, ele havia parado de tomar remédios controlados e apresentava sinais de transtorno mental.

O rapaz estava vagando pelo acostamento da via quando os policiais, que realizavam uma fiscalização no posto da PRF de Gravatá, o encontraram. Ao se aproximarem do homem, ele disse que estava seguindo de Caruaru em direção à Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), onde reside.

Para convencer o homem a retornar para casa, a equipe fez uma videochamada com os familiares, que estavam realizando uma campanha nas redes sociais para localizá-lo.

Em seguida, ele concordou em ser transportado pela PRF e SAMU até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gravatá, para ser entregue aos cuidados da família.



