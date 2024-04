A- A+

Região Metropolitana do Recife Homem desaparecido há uma semana é encontrado morto em área de mata no Cabo de Santo Agostinho Vítima foi identificada como Alison da Rocha Alves, de 26 anos

Um homem de 26 anos, desaparecido desde o dia 12 abril, foi encontrado morto no sábado (20), em uma área de mata no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O corpo tinha marcas de tiros.

Alison da Rocha Alves teria saído com o pai, que é mototaxista, da casa onde morava, no bairro da Charnequinha, até um armazém na Cidade Garapu, no mesmo município.

Em entrevista ao g1, uma parente da vítima informou que o GPS apontou como destino final a comunidade Vila Claudete.

No local, pai e filho desceram da moto e teriam sido alvos de bandidos, que roubaram pertences dos dois.

Os suspeitos teriam mandado o pai, que usava colete de mototáxi, ir embora e, em seguida, levaram Alison para a região de mata.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que o corpo dele foi encontrado com lesões provocadas por arma de fogo.



O homicídio foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.

"As investigações foram iniciadas e seguirão até a completa elucidação dos fatos", afirmou a PCPE.



