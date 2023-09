Homem descobre que chegou a sua vez na fila de transplantes quando estava no alto de montanha

A- A+

Uma corrida contra o tempo tomou conta do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na Região Serrana do Rio, no último sábado (25). Há nove anos na fila de espera por um rim, Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, estava fazendo trilha quando recebeu a boa notícia: um órgão compatível o aguardava a 120 quilômetros de distância, em Juiz de Fora (MG).

De carro, a viagem demoraria cerca de duas horas. Mas, além da estrada, o receptor estava a 7.500 pés de altitude e descer a trilha a pé já não era uma opção. Para isso, foram mobilizados 10 militares e duas aeronaves dos bombeiros.

"O paciente estava em uma área remota e precisava chegar no hospital em, no máximo, três horas. Não daria para retornar a pé. Assim que fomos acionados em apoio, mobilizamos todos os esforços para cumprir a missão" explicou o coronel Leandro Monteiro, secretário estadual de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros.

Após o resgate ser feito, em menos de duas horas, Ricardo foi encaminhado para a Santa casa de Juiz de Fora, onde sua cirurgia foi bem sucedida.

De acordo com Rachel Lopes, comandante do Grupamento de Operações Aéreas dos bombeiros, a ação foi desafiadora, já que as condições climáticas da região estavam instáveis no momento do resgate, além da dificuldade em localizar Ricardo.

