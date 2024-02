A- A+

REDES SOCIAIS Homem descobre que filmou primeiras ondas do tsunami que devastou a Ásia em 2004 Publicado em 2013, nove anos após a catástrofe, vídeo voltou a viralizar no YouTube esta semana

Um vídeo publicado em 2013 que mostra as primeiras ondas do tsunami que arrasou a Ásia em dezembro de 2004 voltou a viralizar nas redes sociais esta semana.

Gravado e publicado pelo usuário Julián Hadden no YouTube, o vídeo mostra o homem em uma praia chamada Koh Ngai, na Tailândia. Ele começa a focar a câmera no mar quando as ondas eram cada vez mais agressivas e perigosas.

Em seguida, o vídeo mostra que as ondas começam a invadir a faixa de areia, o que faz os banhistas tirarem seus pertences para não serem molhados. As imagens foram feitas minutos antes da catástrofe que deixou mais de 227 mil mortos em Bangladesh, Índia, Malásia, Maldivas, Mianmar, Cingapura, Sri Lanka e Tailândia.

Julián explicou, na descrição do vídeo, que ele todos que aparecem no vídeo conseguiram escapar do desastre com vida. "Em resposta às muitas perguntas, todos nós apresentados neste vídeo ainda estamos vivos", disse.

O vídeo viralizou no YouTube, com mais de 11 milhões de visualizações, um número pouco comum para conteúdos deste tipo.

Veja também

BRASIL Pesquisadores criticam comparação de número de igrejas e escolas