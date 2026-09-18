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Internacional Homem descobre tarraxa em lóbulo da orelha depois de 20 anos Descoberta foi feita após a realização de uma radiografia em um consultório odontológico

O lóbulo de uma das orelhas Matt Aitia, de 29 anos, se tornou verdes há anos. Mas, apenas recentemente que o diretor e cineasta de Toronto, no Canadá, descobriu o motivo. A região continha uma tarraxa deixada no local após a colocação de um piercing que deu errado.

O furo foi realizado quando Matt tinha apenas 10 anos. Logo em seguida começou a sangrar e ele fez a retirada do brinco. O que ele não sabia é que a tarraxa ficaria presa em sua orelha por quase 20 anos.

Isso se tornou uma insegurança para Matt, que chegou a procurar médicos para analisar o que seria o motivo da coloração estranha. No entanto, os profissionais respondiam que se tratava de um tecido cicatricial.

"Já tive amigos e familiares que tentaram remover por conta própria, alguns até pensando que era um cravo preto lá dentro", afirma, em entrevista à People.

Até que um dentista olhou a aparência do lóbulo e perguntou se o cineasta tinha um piercing na orelha. A pergunta veio do resultado de uma radiografia, que mostrava claramente a tarraxa.

“Naquele momento, fiquei chocado e aliviado ao mesmo tempo. O mistério da minha orelha verde finalmente chegou ao fim”, relembra.

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