intoxicação Homem desenvolve enxaqueca agonizante após comer bacon mal cozido; entenda o caso Segundo um relatório, o americano foi infectado no cérebro por larvas de um tipo de tênia presente na carne suína

Um homem de 52 anos procurou um hospital na Flórida, nos Estados Unidos, após sofrer de dores de cabeça por quatro meses. De acordo com os pesquisadores da revista científica American Journal of Case Reports, após os exames, como a tomografia, foram identificadas bolsas cheias de líquido em seu cérebro.

Foi verificado pelos médicos que este paciente, com histórico médico de enxaqueca, diabetes mellitus tipo 2 complicado e obesidade, ingeria bacon mal cozido regularmente. Quando a tomografia computadorizada revelou os cistos presentes em seu cérebro, os médicos inicialmente ficaram preocupados que ele tivesse uma doença genética.

Outros testes descartaram esta possibilidade e seu neurocirurgião optou por não realizar uma operação. A partir disso, chegaram ao diagnóstico de neurocisticercose, que é uma infecção do sistema nervoso central (SNC) por larvas de Taenia solium, presentes na carne suína. Esses parasitas afetam o cérebro e os nervos do corpo.

No entanto, a presença desta condição no paciente causou surpresa. De origem parasitária, ela é comum em países latino-americanos, asiáticos e africanos, mas não no território americano.

"O consumo de carne suína mal cozida é um fator de risco teórico para neurocisticercose por autoinoculação, como suspeitamos neste caso. É historicamente muito incomum encontrar carne suína infectada nos Estados Unidos, e nosso caso pode ter implicações para a saúde pública", escreveram os pesquisadores do artigo.

