Homem detido após mergulhar em área reservada para rinocerontes em zoológico da Nova Zelândia

Um homem foi detido nesta quarta-feira (19) em um zoológico da Auckland, Nova Zelândia, depois de invadir a área da fauna africana e mergulhar em um fosso, diante de rinocerontes e antílopes, informou o estabelecimento.

Fotos do incidente publicadas nas redes sociais mostram o homem, de camisa, boiando calmamente de costas, e depois lavando o rosto e o cabelo.

A bloke decided to take a dip in the rhino enclosure at Auckland zoo today - onlookers posted a video to Instagram.



Police have arrested him. No animals or people were harmed. pic.twitter.com/SHrSF0ZhNi