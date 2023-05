A- A+

Recife Homem diagnosticado com "doença da urina preta" apresenta melhora e respira sem ajuda de aparelhos Paciente segue internado no Hospital dos Servidores do Estado

O homem de 58 anos, diagnosticado com a Síndrome de Haff, conhecida como "doença da urina preta", teve melhora no quadro clínico e respira sem a ajuda de aparelhos.



A informação foi divulgada pelo Hospital dos Servidores do Estado, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, onde o paciente está internado.



De acordo com o boletim médico, emitido por volta das 16h dessa quinta-feira (11), o homem segue consciente, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), realizando hemodiálise.

Ele, que mora no bairro da Madalena, Zona Oeste da capital pernambucana, consumiu um peixe da espécie budião em 23 de abril, junto com três vizinhos.



Um dia após ingerir o alimento, o paciente, que tem histórico de hipertensão e outros fatores de risco, apresentou rigidez muscular, inchaço e dormência nas pernas, urina escurecida, elevação de CPK (contração rápida dos músculos) e hiperemia de tonsilas (aumento de vermelhidão).

O homem foi internado no Hospital dos Servidores no dia 24 e transferido para a UTI da unidade no dia seguinte, 25 de abril.

Na unidade de saúde, foram coletadas amostras clínicas de sangue, urina e fezes do paciente, que seguiram para análise no Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE).



O diagnóstico para a Síndrome de Haff só foi confirmado na última quarta-feira (10).

