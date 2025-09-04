Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
homicídio

Homem é acusado de morte de turista brasileira na França

A vítima era brasileira e residia "na Suíça há muitos anos"

Reportar Erro
Polícia da França em estação de trem de ParisPolícia da França em estação de trem de Paris - Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Um homem de cerca de vinte anos foi acusado de assassinato e colocado em prisão preventiva nesta quinta-feira (4), após a morte de uma turista brasileira que residia na Suíça, em meados de julho no noroeste da França, anunciou o Ministério Público.

"Em 18 de julho de 2025, o corpo sem vida de uma turista foi encontrado, nu, no fundo da rampa de Barfleur", indicou em um comunicado o procurador da República de Coutances, Gauthier Poupeau.

A investigação "demonstrou que a morte de origem traumática sugeria a intervenção de um terceiro", acrescentou ele.

Leia também

• TEDH condena França por lacunas em normas jurídicas sobre consentimento sexual

• UE inicia processo de ratificação de acordo com Mercosul apesar da relutância da França

• França emite mandado de prisão contra Bashar al Assad por morte de jornalistas em 2012

A vítima era brasileira e residia "na Suíça há muitos anos", especificou à AFP o procurador.

Na terça-feira, um homem de cerca de vinte anos, residente no departamento da Mancha (noroeste), foi detido e objetos, uma bolsa e uma carteira de luxo pertencentes à vítima, foram encontrados em sua casa, segundo o procurador.

"Interrogado, ele imediatamente admitiu ser responsável pela morte da jovem" e "não justificou seu ato senão pelo desejo de matar uma pessoa", indicou Poupeau.

Nesta quinta-feira, o suspeito foi acusado "de homicídio" e "colocado em prisão preventiva".

A investigação "prossegue para tentar fornecer um esclarecimento mais completo sobre as circunstâncias dos fatos, verificar as declarações" do acusado "e realizar investigações sobre sua personalidade", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter