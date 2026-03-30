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Crime Homem é acusado na Suécia de vender serviços sexuais de sua esposa a mais de 120 homens Acusado, de 62 anos, foi detido no fim de outubro e colocado em prisão preventiva depois que sua esposa o denunciou à polícia

Um promotor sueco indiciou, nesta segunda-feira (30), um homem acusado de proxenetismo com agravante, estupro e agressão sexual, por ter vendido serviços sexuais de sua esposa a mais de 120 homens.

O acusado, de 62 anos, foi detido no fim de outubro e colocado em prisão preventiva depois que sua esposa o denunciou à polícia no norte da Suécia.

Suspeita-se que ele tenha obtido lucros durante anos a partir das pressões que exercia sobre a esposa “para que realizasse atos sexuais”, segundo a acusação.

Ele é suspeito de ter publicado anúncios online, encontros organizados, vigiados e específicos a mulher para que realizasse atos sexuais na internet, a fim de atrair mais clientes, detalhamento do documento.

Também é acusado de ter sido violento e de tê-la ameaçado, de ter explorado o medo de que ela tivesse dele e de se ter aproveitado de sua dependência química. O promotor qualificou estes fatos como uma "exploração impiedosa".

A promotora Ida Annerstedt declarou à AFP em fevereiro que cerca de 120 pessoas suspeitam de terem comprado serviços sexuais identificados.

Além de proxenetismo com agravante, o homem, que negou as acusações, também foi indiciado por oito estupros, um deles com um cliente, quatro tentativas de estupro e quatro agressões.

A mulher foi vítima de “crimes graves”, declarou à AFP sua advogada Silvia Ingolfsdottir. "Agora ela espera obter justiça", acrescentou em uma mensagem de texto.

Segundo a emissora pública SVT, o suspeito foi anteriormente membro da organização de motociclistas Hells Angels. Também indicou que o julgamento deverá começar em 13 de abril.

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