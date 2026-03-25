CRIME
Jaboatão dos Guararapes: homem e adolescente são mortos a tiros dentro de casa
Até a publicação da matéria, ninguém foi preso
Homem e adolescente são mortos a tiros no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Google Street View/Reprodução
Um homem de 24 anos e uma adolescente de 16 foram mortos dentro de casa, no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na madrugada desta quarta-feira (25).
Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os dois foram encontrados já sem vida, "com lesões de arma de fogo".
Os nomes das vítimas não foram repassados à reportagem. Até o momento, ninguém foi preso.
O crime é investigado como duplo homicídio consumado. As investigações seguem em andamento por meio do DHPP - Força Tarefa de Homicídio da Região Metropolitana Sul,