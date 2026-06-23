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Polícia Homem e adolescente são presos por assassinato de mãe e filha no centro de Timbaúba Crime ocorreu no último sábado (20) em uma residência na cidade da Mata Norte de Pernambuco

Um homem de 19 anos e um adolescente de 16 anos foram presos pelo assassinato de uma mãe e uma filha no centro de Timbaúba, cidade da Mata Norte de Pernambuco.

A mulher e a menina, de 30 e 13 anos, respectivamente, foram encontradas sem vida em uma residência do município no último sábado (20).



A prisão em flagrante ocorreu nessa segunda-feira (22) por meio da 11ª Delegacia de Goiana, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), em nota enviada para a Folha de Pernambuco.

Segundo a PCPE, o suspeito foi detido pelos crimes de tráfico de entorpecentes e homicídio consumado. No caso do adolescente, ele foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes e homicídio consumado.

"Os dois foram conduzidos até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficaram à disposição da Justiça e do Ministério Público", informou a Polícia Civil.

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