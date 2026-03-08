A- A+

Região Metropolitana do Recife "Qualquer atitude violenta é repudiada", diz Grande Recife após caso de agressão em estação de BRT Caso aconteceu nesse sábado (7) e envolveu um jovem de 27 anos e fiscais de transporte público, na plataforma às margens da PE-005

A Polícia Civil de Pernambuco investiga um caso de agressão em uma estação de BRT, na cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu nesse sábado (7) e envolveu um jovem de 27 anos e fiscais de transporte público, na plataforma às margens da PE-005.

A confusão foi registrada por passageiros que presenciaram a discussão e agressões ocorridas no local.

Dois fiscais abordaram a vítima, que teria entrado na estação de forma indevida, e uma discussão foi iniciada.

O jovem teria se recusado a deixar a plataforma, foi quando um dos trabalhadores partiu para cima do passageiro.

O outro fiscal também se envolveu nas agressões e, mediante empurrões, retirou o jovem da plataforma.

Por meio de nota, o Grande Recife afirma que recebeu com preocupação imagens de parte de uma discussão entre duas pessoas com aparente envolvimento posterior de um agente de controle de estação BRT.

"Ainda são poucas informações que temos neste momento, mas resta deixar claro para a população que todo o trabalho feito por todos os agentes envolvidos no transporte público visa a segurança dos usuários, em primeiro lugar. Qualquer atitude violenta é repudiada", ressalta o Grande Recife.

Ainda segundo a nota, a Novamobi, concessionária responsável pelas estações de BRT, foi acionada, e serão tomadas todas as medidas legais para apurar o caso e dar consequência aos envolvidos.

A Polícia Civil de Pernambuco, através 37ª Delegacia de Camaragibe, informou que registrou a ocorrência de lesão corporal, no bairro Jardim Primavera, e que teve como vítima, um homem de 27 anos, que teria sido agredido por homens em uma plataforma de BRT.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou a corporação.



