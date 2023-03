A- A+

Latrocínio Homem é assaltado e morto a facadas em parada de ônibus, em Olinda Parentes de Clelio Barreto da Silva contaram que ele voltava do trabalho para casa

Clelio Barreto da Silva, de 65 anos, foi vítima de um latrocínio na noite de sexta (17), em Olinda. Ele estava em uma parada de ônibus quando foi abordado por criminosos que o assaltaram e, em seguida, o esfaquearam. Parentes da vítima contam que ele voltava do trabalho para casa. O caso aconteceu na PE-15, no bairro do Varadouro.

De acordo com o servidor público Danillo Batinga, sobrinho de Clelio, o tio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele trabalhava na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, conhecida como Capela Dourada, no bairro de Santo Antônio, e morava em Paulista.

"Sabemos que foram dois indivíduos abordaram ele e anunciaram o assalto. Não sabemos se ele reagiu, se assustou ou algo assim, mas eles esfaquearam meu tio. Ele chegou a ser levado para o Hospital do Tricentenário, mas não resistiu", contou Danillo.

O velório e sepultamento ocorrem no domingo (19), no Cemitério de Santo Amaro, Centro do Recife.

