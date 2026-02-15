Homem é assassinado a facadas durante assalto em Abreu e Lima
Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos
Um homem de 32 anos foi assassinado a facadas durante um assalto no bairro de Caétes II, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR) na madrugada deste domingo (15).
Segundo informações da Polícia Civil, a vítima do latrocínio estava em uma motocicleta na Vila Militar, em Abreu e Lima, quando foi abordada por um suspeito e atingida com golpes de arma branca na região do pescoço. Após a agressão, o criminoso fugiu levando o veículo.
O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu aos ferimentos.
No local, a Polícia Militar apreendeu uma faca supostamente utilizada no assalto. Ela foi encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso de latrocínio.