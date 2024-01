A- A+

POLÍCIA Homem é assassinado a tiros dentro de casa, no bairro de Águas Compridas, em Olinda Criminosos pediram para abrir porta da residência e atiraram no homem

Um homem de 24 anos foi morto a tiros, dentro de casa, na noite dessa quinta-feira (11), no bairro de Águas Compridas, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A vítima, identificada como Kaíque, foi alvo de vários tiros.

Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos provocados pelos disparos e morreu.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, Kaíque estava em casa quando desconhecidos chegaram pedindo para abrir a porta. Os assassinos entraram na residência e atiraram contra a vítima.

Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. "As investigações seguem até o esclarecimento do crime", disse a Polícia Civil, que registrou o caso como homicídio consumado por meio da Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

