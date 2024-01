A- A+

POLÍCIA Homem é assassinado a tiros e mulher é baleada perto de shopping em Paulista Os dois foram socorridos, mas o homem morreu no hospital

Um homem de 31 anos e uma mulher de 23 foram alvos de disparos de arma de fogo, na noite de terça-feira (16), entre a av. Prefeito José Eustáquio de Queiroz e a rua da Lama, no bairro do Nobre, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Os crimes, registrados pela Polícia Civil de Pernambuco como homicídio e tentativa de homicídio, aconteceram nas proximidades do Paulista North Way Shopping.

As duas vítimas, identificadas como Yago e Sandra, foram socorridas para uma unidade hospitalar local, segundo a Polícia Civil. Yago não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

Ainda não se sabem a autoria e a motivação dos crimes, que deverão ser apontadas pela Polícia Civil em inquérito aberto. "As investigações foram iniciadas e continuam até o esclarecimento do caso", informou a corporação, por meio de nota enviada nesta quarta-feira (17).

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

Veja também

EQUADOR "Caímos muito baixo", diz chanceler equatoriana em Davos