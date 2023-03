Homem é assassinado a tiros em campo de futebol society em Olinda

A- A+

Um homem de 26 anos, identificado apenas como Alyson, foi assassinado a tiros, na noite dessa segunda-feira (20), em um campo de futebol society no bairro de Santa Tereza, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O crime ocorreu por volta das 19h, no Ecoplay Futebol Society. Segundo as primeiras informações, homens armados chegaram de carro e atiraram contra Alyson. Ele foi alvejado e morreu ainda no local, que fica nas proximidades da Delegacia do Varadouro.

"Ao término da partida de futebol, o homem recebeu disparos de arma de fogo e veio à óbito", disse a Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar o caso. "Mais informações não podem ser fornecidas no momento para não atrapalhar as diligências em curso", informou a corporação, em nota enviada à reportagem, nesta terça-feira (21).

Imagens gravadas no local do crime mostram o momento em que os presentes escutam barulhos de tiro e saem correndo. No estabelecimento, há várias pessoas jogando e algumas assistindo.

A motivação do crime, bem como a autoria, deverá ser apontada pela investigação policial, que ficou a cargo da Delegacia de Polícia de Homicídios de Olinda. Os autores fugiram e, até a publicação deste texto, ninguém foi preso.

O corpo de Alyson foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), que fica no bairro de Santo Amaro, área central da capital pernambucana. Equipes do Instituto de Criminalística (IC) também foram ao campo para iniciar as perícias. Ainda não há informações sobre velório e enterro.

