Polícia Homem é assassinado a tiros em frente ao campus da UPE no Recife Vítima foi assassinada no banco da praça que fica diante do campus

Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros em uma praça localizada em frente ao campus da Universidade de Pernambuco (UPE), localizada na avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.

As primeiras informações indicam que a vítima se chamava Zé do Côco. Ele foi morto no banco da praça que fica diante do campus.

O crime foi registrado como homicídio consumado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital da Polícia Civil de Pernambuco.

"As investigações seguem até o esclarecimento do crime", informou a corporação.

O corpo da vítima foi removido do local pelo Instituto Médico Legal (IML) do Recife.

